Омбудсмен Азербайджана выразила протест против предвзятого подхода БДИПЧ ОБСЕ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выразила протест против предвзятого подхода Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает в субботу Trend.

Как отмечается в заявлении, существует множество неопровержимых доказательств жестокого убийства вооруженными силами Армении азербайджанских военнопленных, пыток и совершения других бесчеловечных действий в их отношении.

"Мы неоднократно обращались и представляли в ОБСЕ, а также в ООН, Европейский союз, Совет Европы, их специализированные структуры и другие компетентные международные и региональные организации отчеты относительно видеоматериалов в социальных сетях и других медиа-ресурсах, подтверждающие факты военных преступлений, совершенных против азербайджанских военнопленных. К сожалению, в отличие от Азербайджана, армянская сторона не проводит никаких расследований подобных фактов и тем самым не выполняет обязательств, вытекающих из норм международного гуманитарного права. Однако, допуская двойные стандарты в отношении Азербайджана, ОБСЕ никак не реагирует на военные преступления, совершенные Арменией, а наоборот, предпринимает шаги, направленные на подрыв миротворческой деятельности, распространяет предвзятую и не отражающую действительность информацию о нашей стране.

Как известно, Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, еще раз продемонстрировав приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года. В связи с этим мы решительно осуждаем предвзятое отношение, целенаправленно демонстрируемое в нынешний уязвимый период, когда стороны, признав территориальную целостность и суверенитет друг друга, еще больше приблизились к миру, и призываем ОБСЕ продемонстрировать справедливую позицию, служащую обеспечению прав человека и поощрению устойчивого мира между сторонами», - говорится в заявлении.

Отметим, что БДИПЧ ОБСЕ опубликовало в социальной сети Twitter предвзятую информацию, направленную на разжигание национальной вражды между народами Азербайджана и Армении и подрыв хрупкого мирного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)