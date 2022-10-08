В Баку будет установлен памятник Микаилу Гусейнову и Садыгу Дадашеву в виде единой композиции

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установке памятника Микаилу Гусейнову и Садыгу Дадашеву в виде единой композиции.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях увековечения памяти видных азербайджанских архитекторов Микаила Алескер оглу Усейнова и Садыга Алекпер оглу Дадашева, которым принадлежат важные заслуги в становлении архитектурного искусства, постановляется:

1.Установить в городе Баку совместный памятник в виде единой композиции видным архитекторам Микаилу Усейнову и Садыгу Дадашеву.

2.Исполнительной власти города Баку совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики обеспечить осуществление мер, связанных с установлением совместного памятника Микаилу Усейнову и Садыгу Дадашеву.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.