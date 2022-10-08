Уверенный и непреклонный Ильхам Алиев. Исторические переговоры в Праге

БАКУ/Trend/- Главным событием уходящей недели в нашем регионе стали встречи и переговоры, которые провел на днях в Праге президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства, посетивший саммит европейских лидеров по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля, добился без преувеличения исторического прорыва в армяно-азербайджанских отношениях - Армения официально признала территориальную целостность нашей страны, фактически перечеркнув всю свою внешнеполитическую демагогию последних 30 лет. Но больше, чем любые слова, о переговорах в Праге говорит фото, которое мы вынесли в качестве главной иллюстрации к этому материалу.

На этом кадре видно все. Уверенный в себе и своей политике, непоколебимый и спокойный Президента Ильхам Алиев, съежившийся, нелепый Никол Пашинян и его то ли перепуганный, то ли запаниковавший министр иностранных дел Мирзоян. Этот кадр, который журналисты по праву назвали снимком недели - лучшая иллюстрация региональной реальности, созданной Президентом Азербайджана.

Лучшая - но далеко не единственная. К лидерам Азербайджана и Армении присоединились Реджеп Тайип Эрдоган, венгерский премьер Виктор Орбан и даже президент Франции Эмманюэль Макрон, между главами государств завязалась беседа. Что они обсуждали - журналистам неизвестно. Можно было бы спросить у Пашиняна, да и тот вряд ли в курсе: судя по фото, он занимался осмотром своих туфель, пока Арарат Мирзоян видимо, искал ближайший выход из зала. Мирзояну, впрочем, досталось в Праге не меньше его шефа - чуть позже сайт ОБСЕ назовет его Мирзоевым. Жаль, правда, что не пошли до конца и не назвали армянского министра Агрыдагом.

Нелепость. Вот кратчайшая из возможных характеристик сегодняшней Армении. Вся их внешнеполитическая логика - нелепа, как нелепы высказывания представителей официального Еревана, как нелепы их аргументы в попытке изменить созданную Президентом Ильхамом Алиевым ситуацию. Так же, как нелепы надежды Пашиняна на те или иные третьи стороны: чем помог Армении Макрон? Тем, что занял еще один стул на переговорах в Праге? Или тем, что утешал Николвоваича в кулуарах? Или может быть, с помощью Макрона удалось договориться о миссии ЕС с азербайджанской стороны границы, как это будет с армянской?

Нет, не вышло. Потому что этой нелепости противостоит уверенность Президента Ильхама Алиева. Его принципиальность, воля и уверенность в том, что он делает. Именно он сделал экономику Азербайджана стабильно развивающейся и устойчивой, именно он модернизировал армию, именно он превратил нашу страну в значимого внешнеполитического актора как на постсоветском пространстве, так и на мировой арене. Именно им созданный фундамент сделал реальностью освобождение оккупированных территорий. Это его железный кулак - тот самый, что находится на столе перед армянским премьером - сломал Армению и парадигму мирового армянства. Одним словом, именно Президент Ильхам Алиев сделал Азербайджан страной, с которой нельзя не считаться.

И тем более Армении.

Эмин Алиев

Главный редактор АМИ Trend