Почему мировое сообщество молчит? - 5-кратная бомбардировка Гянджи - кровавое преступление XXI века

БАКУ /Trend/ - Армения - одна из стран, которая вписала свое имя в "черный список" военной истории, бомбя жилые кварталы в ходе первой и второй Карабахских войн. Чтобы компенсировать свои неудачи на фронте в ходе 44-дневной войны, Армения подвергла города и районы Азербайджана ударам из запрещенного оружия.

В октябре 2020 года город Гянджа подвергся бомбардировке армянскими ВС 5 раз в разные дни.

Первая ракетная атака была совершена 4 октября, погиб 1 человек, пострадали более 30. Второй ракетный обстрел был 5 октября. Пострадали 3 мирных жителя. Третий ракетный удар был нанесен 8 октября, жертв и пострадавших не было. Четвертая ракетная атака была совершена 11 октября, в результате чего 10 мирных жителей погибли и более 40 получили ранения.

Пятый ракетный удар был нанесен 17 октября. Погибли 16 мирных жителей, 55 - получили ранения. В ходе атак серьезно пострадали инфраструктура города, жилые дома, автомобили.

Среди убитых и раненых в результате этих кровавых нападений Армении были также дети и женщины.

Во второй Карабахской войне Гянджа, Барда, Евлах, Бейлаган, Тертер, Габала, Геранбой, Агджабеди, Хызы и другие города и районы Азербайджана были обстреляны Арменией баллистическими ракетами и другими средствами тяжелой артиллерии.

В результате этих актов военной агрессии 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, погибли, 454 - получили ранения, в том числе 35 детей. 181 ребенок потерял одного из родителей, 5 - обоих родителей, а одна семья была уничтожена полностью. В общей сложности нанесен ущерб 12 292 жилым и нежилым помещениям и 288 транспортным средствам. В связи с гибелью каждого мирного жителя, погибшего в результате армянского террора, возбуждены уголовные дела, предприняты обращения в международные суды и организации.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Мушфиг Джафаров, с 1980-х годов, когда начался конфликт, Армения неоднократно совершала акты геноцида, международные преступления против азербайджанского народа.

"В 1992 году предыдущая террористическая власть Армении совершила военное преступление против нашего народа – Ходжалинский геноцид. С невиданной жестокостью, зверски были убиты мирные жители. Считаю, что как Ходжалинский геноцид, так и ракетные атаки на город Гянджа являются преступлениями против всего человечества. Если бы в свое время виновники геноцида в Ходжалы получили заслуженное наказание, то в XXI веке не было бы Гянджинского террора. Об этих преступлениях регулярно информируется международная общественность", - добавил депутат.

Он отметил, что при этом международное сообщество все еще хранит молчание по поводу всех этих преступлений Армении против человечности.

"После Второй мировой войны произошел 231 вооруженный конфликт в 151 месте по всему миру, и в ходе всех этих конфликтов совершались поражающие своей жестокостью, бесчеловечными действиями преступления. Преступления, совершенные властями Армении против мирных жителей Азербайджана, являются одними из самых ужасающих не только в истории Азербайджана, но и всего человечества", - сказал Джафаров.

Он подчеркнул, что пятикратная бомбардировка Гянджи, второго по величине города Азербайджана, вооруженными силами Армении в разные дни октября 2020 года является преступлением 21 века.

"Армения открыто нарушила Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним, а также гуманитарное перемирие, объявленное 10 октября 2020 года с 12:00, и преднамеренно обстреляла из тяжелой артиллерии гражданское население Азербайджана. Максимально используя все возможности, мы должны донести до мира, что Гянджинский террор является настоящим террористическим актом", - сказал депутат.

Все это еще раз доказывает, что армянская армия никогда не собиралась соблюдать правила ведения войны. Были нарушены основные нормы международного права, нанесены удары по мирным людям, гражданским объектам, жилым домам. Все это должно быть расследовано как военные преступления, и Армения должна понести заслуженное наказание.

К сожалению, и в этом вопросе международным сообществом, международными организациями и странами применяются двойные стандарты. По сей день информация об армянском терроризме игнорируется. Бомбардировка Гянджи – показатель поддержки Арменией терроризма на государственном уровне.