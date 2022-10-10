Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - 9 октября в вечерние часы подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Загалы, Истису, Юхары Шорджа и Джил Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Алибайрамлы, Истису и Зейлик Кяльбаджарского района и Новоивановка Гедабекского района, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.