Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию освобожденных от оккупации территорий и путей снабжения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию, на территории Кяльбаджарского и Дашкесанского районов были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е.

На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)