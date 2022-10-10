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Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)

Политика Материалы 10 октября 2022 11:47 (UTC +04:00)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию освобожденных от оккупации территорий и путей снабжения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате проведенной с 8 октября по сегодняшний день работы по разминированию, на территории Кяльбаджарского и Дашкесанского районов были обезврежены с соблюдением мер безопасности 63 противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одна противопехотная мина типа ОЗМ-72Е.

На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, обнаруженные в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
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