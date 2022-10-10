Азербайджанская армия готова незамедлительно ответить на любой шаг Армении против территориальной целостности страны - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия готова незамедлительно ответить на любой шаг Армении против нашей территориальной целостности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель командира воинской части минобороны Азербайджана по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению полковник Эльшад Абилов на организованной Центром социальных исследований конференции на тему «Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет».

Он отметил, что азербайджанская армия освободила земли страны от оккупации, прорвав так называемую “линию Оганяна”, которую армяне считали "неприступной".

Абилов подчеркнул, что азербайджанской армией адекватный ответ был дан Армении как во время 44-дневной войны, так и на армянские провокации после войны.

«Противник не предоставляет нам точные карты минных полей. После 44-дневной войны на площади 27 590 гектаров саперами азербайджанской армии были обнаружены и обезврежены 21 573 мины и неразорвавшихся боеприпаса. В послевоенный период в результате взрывов мин погибли восемь военнослужащих, 85 получили ранения», - сказал Абилов.

По его словам, после 44-дневной войны в Лачине и Кяльбаджаре были обнаружены новые установленные армянами мины.

Абилов отметил, что массовые захоронения, обнаруженные в освобожденных от оккупации селах Фаррух и Эдилли, так же подтверждают военные преступления Армении.

«Мы уверены, что будут обнаружены новые массовые захоронения, так как в ходе первой Карабахской войны пропало без вести до 4 тысяч азербайджанских граждан», - добавил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)