Великобритания желает по возможности скорейшего достижения мира в регионе - посол в Азербайджане Фергус Оулд

БАКУ /Trend/ - Великобритания желает по возможности скорейшего достижения мира в регионе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал новоназначенный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фергус Оулд, вручая верительные грамоты Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сегодня вторая годовщина ужасающей ракетной атаки, которой подвергся город Гянджа. Хотел бы выразить соболезнования семьям погибших в тот трагический день. Также хотел бы выразить соболезнования близким погибших в войне двухлетней давности и тех, кто потерял жизнь в результате столкновений после завершения боев и разрыва мин. Великобритания желает по возможности скорейшего достижения мира в регионе.

Уважаемый господин Президент, как я сказал Вам во время встречи в посольстве Великобритании, в первый раз я приезжал в Азербайджан как студент, изучающий азербайджанский язык. В течение шести недель я жил в местной семье в городе Гянджа, ел их еду и разделял их жизнь. Как Вы мне сказали, эта учеба продемонстрировала мое глубокое уважение к вашей культуре и желание понять Вашу великую страну. Теплый прием и гостеприимство Вашего народа покорили меня. Очень рад, что возвращаюсь в Азербайджан как посол и друг. Надеюсь на плодотворную работу на новом посту", - отметил посол.