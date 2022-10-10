Азербайджан продолжает на дипломатической арене свой успех, достигнутый во второй Карабахской войне - Хулуси Кылыч

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает на дипломатической арене свой успех, достигнутый во второй Карабахской войне.

Об этом, отвечая в понедельник на вопросы Trend, сказал бывший посол Турции в Азербайджане, член правления Комиссии по расследованию военных преступлений в Карабахе Хулуси Кылыч.

Говоря о встречах в Праге в рамках саммита "Европейское политическое сообщество" Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Франции Эмманюэля Макрона, он отметил, что по итогам встреч Президента Ильхама Алиева с Президентом Эмманюэлем Макроном, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Николом Пашиняном было принято заявление.

"В заявлении отмечается, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, еще раз продемонстрировав свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года. Это означает, что Армения отказывается от своих претензий на Карабах", - сказал Кылыч.

Он отметил, что Азербайджан продолжает на дипломатической арене свой успех, достигнутый во второй Карабахской войне. "Турция в свою очередь продолжит поддержку Азербайджана. Надеемся, что в короткий срок между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор во имя еще большего развития и благополучия региона".

(Перевод: Фидан Мустафаева)