В Баку состоится концерт Кристины Орбакайте

БАКУ /Trend/ - 14 ноября известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте выступит с концертной программой в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, на концерте в Баку Кристина Орбакайте исполнит как свои новые песни, так и хиты прошлых лет.

Кристина Орбакайте, отличающаяся утонченностью и многогранным творчеством, с юных лет смогла завоевать зрительские симпатии. Ее артистизм, талант и песни, каждая из которых является историей большой любви, нашли свое место в сердцах слушателей. Богатый репертуар Орбакайте включает песни самых разных жанров. Кристина Орбакайте также известна ролями в ряде фильмов, в том числе в фильме «Чучело».

Билеты на концерт можно приобрести на сайте iTicket.az и в торговых точках города.

(Перевод: Фидан Мустафаева)