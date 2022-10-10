В Баку проводится учебный курс НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны и НАТО на 2022 год проводится учебный курс «Использование вертолетов в операциях» с участием военнослужащих ВВС и представителей мобильной учебной группы командования ВВС НАТО в Рамштайне, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала участникам курса был представлен брифинг, дана информация о структуре, сценарии мобильного учебного курса, поставленных задачах и целях.

Отмечалось, что в ходе курса, проводимого в рамках Концепции оперативных возможностей, будут представлены брифинги по вопросам организации деятельности в соответствующих подразделениях ВВС по стандартам НАТО, обеспечения мер обороны и безопасности, а также по другим темам. Наряду с этим, будет осуществлена деятельность по авиационному обеспечению.

Учебный курс продлится до 13 октября.