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Обстреляны позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 10 октября 2022 19:30 (UTC +04:00)
Обстреляны позиции азербайджанской армии

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БАКУ / Trend/ - 10 октября с 09:55 до 16:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечарского района, Чинарлы Товузгалинского района, из стрелкового оружия различного калибра периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Тезекенд Дашкесанского района, Агбулаг Товузского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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