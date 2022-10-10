Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Жозепом Боррелем

БАКУ /Trend/ - 10 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора были обсуждены результаты четырехсторонней встречи, состоявшейся 6 октября в Праге между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также ситуация в регионе.

Жозеп Боррель проинформировал о подготовительной работе по миссии ЕС. Были высоко оценены итоги пражской встречи, отмечена приверженность ЕС созданию мира и стабильности в регионе.

Джейхун Байрамов в свою очередь довел до внимания ожидания от пражской встречи с точки зрения вклада в мир в регионе. Он также подчеркнул, что в ходе женевской встречи элементы мирного договора были представлены Арменией, и что важно в ближайшее время начать работу по делимитации.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)