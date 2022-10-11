Расследуются три уголовных дела, связанных с ракетными обстрелами армянами Гянджи – Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распостранила заявление в связи со второй годовщиной ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении.

Как сообщает во вторник Trend, в заявлении говорится, что ведется расследование трех уголовных дел, связанных с ракетными обстрелами Гянджи.

«ВС Армении, нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, требования гуманитарного прекращения огня, достигнутого в ходе 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах и районах Азербайджана, находящихся вдали от зоны конфликта и прифронтовой зоны - по жилым домам, больницам, другим медицинским пунктам, зданиям школ, детских садов, административным зданиям госучреждений, сельскохозяйственным угодьям с применением различных видов оружия, в том числе запрещенного, баллистических ракет, совершили преступления против человечности и мира, военные преступления, в том числе зверские убийства гражданских лиц, причинили крупномасштабный ущерб гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструктуры, а также субъектам предпринимательской деятельности. Атака вооруженных сил Армении в ходе 44-дневной войны на несколько крупных городов, в том числе на второй по величине город Азербайджана с населением более полумиллиона человек, древнюю Гянджу с многочисленными историческими и культурными памятниками, является частью агрессивной политики, проводимой Арменией с 1988 года по сегодняшний день. Поскольку основной целью вооруженных сил Армении при организации этих терактов было уничтожение как можно большего числа людей, они были нацелены, и в частности в ночное время, именно на те части города, где компактно проживает мирное население.

В связи с ракетными атаками на город Гянджа в Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждены три уголовных дела, ведется расследование и принимаются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.

Генеральная прокуратура Азербайджана призывает международные организации и мировое сообщество принять предусмотренные международным правом меры юридической ответственности в отношении Армении и ее военно-политического руководства, совершивших преступления против мира и человечности, а также военные преступления, в частности убийство мирных граждан Азербайджана.

Мы осуждаем преступления против человечности и мира, и с глубокой скорбью чтим память погибших!» - говорится в заявлении.



(Перевод: Фидан Мустафаева)