Азербайджан привержен укреплению отношений с азиатскими странами

БАКУ /Trend/ - На фоне довольно сложных и крайне турбулентных современных международных отношений перед странами тюркского мира встает необходимость создания устойчивых моделей национальных экономик, и в данном контексте особое значение приобретает тюркская интеграция, за которую уже долгие годы ратует Азербайджан.

Будучи страной-основателем Организации тюркских государств, Азербайджан сыграл немаловажную роль в единении стран тюркского мира и доведении отношений этих стран до текущего высокого уровня.

Помимо многостороннего формата отношений, Азербайджан также придает немаловажное значение развитию двусторонних связей отдельно с каждой тюркской страной, о чем свидетельствуют визиты глав тюркских государств в Азербайджан, в ходе которых проводятся обсуждения на высшем уровне.

Только этим летом Президент Ильхам Алиев посетил с визитами Туркменистан и Узбекистан, в ходе которых были проведены встречи и переговоры на высшем уровне. Кроме того, президентам Кыргызстана и Казахстана был оказан теплый прием в Баку. Так, в ходе недавнего визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан стороны подписали ряд документов, направленных на укрепление стратегических отношений между странами. Аналогично ряд документов был подписан в ходе состоявшегося в августе этого года визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку.

Как отметил кыргызстанский политолог Алмаз Усувалиев, у Азербайджана и Кыргызстана всегда были хорошие отношения.

«У нас проживает немало азербайджанцев, и чувствуют они себя, как в родной семье. Стремлением проявить дружбу между народами Азербайджана и Кыргызстана является и закладка Азербайджанского парка культуры и отдыха в Бишкеке», - сказал Усувалиев.

Народы Кыргызстана и Азербайджана объединяют дружба и братские отношения, сказал он.

Усувалиев также отметил, что сегодня Азербайджан, являясь основателем Организации тюркских государств, стремится укрепить влияние этой организации.

Таким образом, наряду с активной политикой развития отношений со странами Европы, Азербайджан не забывает и про важных партнёров в Азии, стремясь к усилению позиций и развитию отношений по всем направлениям с ближайшими стратегическими партнерами.