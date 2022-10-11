Парламент Азербайджана утвердил дополнительный протокол к Европейской конвенции об экстрадиции

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции "Об экстрадиции"

Как сообщает во вторник Trend, согласно законопроекту, указанный дополнительный протокол подготовлен с целью дополнения ряда положений Европейской конвенции.

Статьи 10 (истечение срока), 12 (запрос и дополнительные документы), 14 (правило конкретности), 21 (транзит) приведены в новой редакции, а к статье 15 (передача третьему государству) добавлен новый пункт. Кроме того, предусматривается также включение новых положений о каналах и средствах коммуникации, а также о мирном урегулировании.

Положения Четвертого Дополнительного протокола не будут применяться Азербайджаном в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений с этой страной.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)