Часть воевавших в составе армянской армии наемников уже объявлена в розыск - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Среди наемников, воевавших в рядах армянской армии во время второй Карабахской войны, есть граждане России, Грузии, Ирана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров, в ходе "круглого стола", посвященного второй годовщине террора, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября 2020 года.

По его словам, часть из них объявлена в розыск.

"В любом случае они будут привлечены по законам Азербайджана к уголовной ответственности", - добавил Сафаров.

Он также отметил, что в рамках расследуемого уголовного дела оперативными органами Азербайджана были зафиксированы открытые заявления, призывы армянского военно-политического руководства в социальных сетях к террору.

"Следственные органы приняли в связи с этим решения. Азербайджан в настоящее время делает все возможное, чтобы эти лица ответили перед законом. Отмечу, что соответствующими структурами Азербайджана были установлены их личности", - сказал Сафаров.

Он добавил, что эти лица будут привлечены к ответственности на основании требований соответствующих законов Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

"Мы информировали об этом и в период 44-дневной войны. Следственными органами Азербайджана установлены личности наемников. Среди них граждане России, Грузии, Ирана. Их личности были выявлены в ходе оперативных мероприятий, они были объявлены в розыск. Работа в этом направлении продолжается. Они однозначно будут привлечены к ответственности перед законами Азербайджана. Они надеются, что пройдет время и об этом будет забыто. Однако ими совершены военные преступления", - сказал Сафаров.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно дать правовую оценку преступлениям Армении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)