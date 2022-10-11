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Утверждено соглашение в связи с занятостью членов семей дипломатов между Азербайджаном и Швейцарией

Политика Материалы 11 октября 2022 13:25 (UTC +04:00)
Утверждено соглашение в связи с занятостью членов семей дипломатов между Азербайджаном и Швейцарией

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Федеральным Советом Швейцарии об осуществлении оплачиваемой трудовой деятельности лицами, сопровождающими членов дипломатических представительств, консульств и постоянных представительств".

Как сообщает во вторник Trend, категории лиц, предусмотренной этим документом, будет разрешено заниматься трудовой деятельностью в принимающем государстве, если в соответствии с настоящим соглашением они проживают в этом государстве и сохраняется национальное законодательство принимающего государства в отношении осуществления этой категорией лиц трудовой деятельности, за которую выплачивается определенная заработная плата.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и утвержден.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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