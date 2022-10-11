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Армения пытается создать новый очаг конфликта - омбудсмен Азербайджана

Политика Материалы 11 октября 2022 15:34 (UTC +04:00)
Армения пытается создать новый очаг конфликта - омбудсмен Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения пытается создать новый очаг конфликта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Аппаратом омбудсмена Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в последнее время практически каждый день вооруженные силы Армении, подвергая обстрелу позиции Азербайджана в различных направлениях границы, пытаются обострить ситуацию и создать новый очаг конфликта.

«В то же время армянская сторона посредством диверсионных групп устанавливает мины на территории Дашкесана, а также освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Мы неоднократно выступали с решительным осуждением подобных провокационных действий Армении, подрывающих мирные переговоры между двумя странами, и были предприняты обращения в соответствующие международные структуры. Однако, поскольку в отношении Армении до сих пор не приняты меры, определяющие ее ответственность на международном уровне, она продолжает нападения на территорию и гражданское население Азербайджана. Все это наносит удар по процессу восстановления и строительства, мирному процессу в регионе, а также препятствует обеспечению прав и свобод человека», - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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