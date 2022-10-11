В Баку состоится очередное заседание Комитета начальников штабов вооружённых сил стран СНГ

БАКУ /Trend/ - 12 октября в Баку состоится очередное заседание Комитета начальников штабов вооружённых сил государств-участников Содружества Независимых государств (СНГ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В заседании примут участие начальники генеральных штабов вооружённых сил Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации и военный атташе Республики Таджикистан в Российской Федерации.

Председательствовать на заседании будет первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.