В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 октября в Государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал кыргызских солдат.
Президенты обошли строй почетного караула.
Представители государства и правительства Кыргызстана были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – Президенту Садыру Жапарову.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Главы государств сделали официальное фото.