В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 октября в Государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал кыргызских солдат.

Президенты обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Кыргызстана были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – Президенту Садыру Жапарову.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Главы государств сделали официальное фото.