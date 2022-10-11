В Азербайджане установлен размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста составит 20 манатов.

Это отражено в постановлении Кабинета министров об утверждении "Формы удостоверения журналиста" и "Размера оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста и порядка использования этих средств", сообщает во вторник Trend.

Как отмечается в документе, эти средства являются собственностью государства, находятся в распоряжении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики и их распорядитель не может быть заменен. Средства будут формироваться за счет платежей на банковский счет Агентства за выдачу или замену удостоверения журналиста.

(Перевод: Нубар Кулузаде)