В австрийской прессе опубликован материал о перспективах Брюссельского формата нормализации армяно-азербайджанских отношений

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под названием «Брюссельский формат: сторонники и противники многообещающей площадки», в которой освещается недавняя встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и президента Совета ЕС в рамках саммита «Европейское политическое общество», подчеркивается важная посредническая миссия президента Совета ЕС Шарля Мишеля, а также оцениваются перспективы Брюссельского формата.

В статье отмечается, что данный визит Президента Ильхама Алиева в Прагу для участия в саммите состоялся по приглашению президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалы.

Также подчеркивается, что посредническая роль Шарля Мишеля, который приложил немало усилий для организации и проведения встреч, а также содействовал поддержанию диалога между сторонами, является крайне весомой, и яркий тому пример состоявшиеся после окончания 44-дневной войны четыре встречи лидеров Азербайджана и Армении, инициатором которых выступил сам президент Совета ЕС. Как отмечается в статье, помимо организации встреч, Шарль Мишель в разное время проводил телефонные переговоры касательно мирной повестки с лидерами двух стран, и в ходе встречи в Праге Президент Ильхам Алиев выразил поддержку Брюссельского формата, а также поблагодарил Шарля Мишеля за его посредническую деятельность.

Касательно характера заявлений, которые прозвучали после двухсторонних и трехсторонних встреч, организованных Шарлем Мишелем, в статье отмечается, что эти заявление полностью соответствуют интересам Азербайджана, так как в них не звучали выражения «нагорно-карабахский конфликт», «статус», не было упоминаний о Минской группе ОБСЕ, а проживающие в Карабахе армяне указывались как «этническая группа» на территории Азербайджана.

Согласно тексту статьи, ЕС, заинтересованный в решении армяно-азербайджанского конфликта и открытии транспортных коммуникаций в регионе, будет прилагать усилия, чтобы способствовать подписанию мирного соглашения между сторонами. Такая конфигурация всецело отвечает интересам Азербайджана, и как следствие, Азербайджан против изменения этого формата, а также вмешательства каких-либо сил в процесс.

Исходя из заявлений Пашиняна, которые он озвучивал во время встречи с Президентом Макроном, следует, что в качестве еще одной «стороны», которую закулисные силы, стоящие за Пашиняном, пытались включить в переговорный процесс, выступают армяне, проживающие в Карабахе. Однако, как подчеркивается в статье, заявление Президента Ильхама Алиева до визита в Прагу о том, что «армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджане, является нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как привести их жизнь в порядок», гарантированно сорвало планы недругов по изменению Брюссельского формата.

В статье также приводятся и другие заявления главы государства, в которых четко прослеживается позиция Азербайджана: армяне, проживающие в Карабахе, и их судьба и будущее - внутреннее дело Азербайджана; они будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана; будучи интегрированной в азербайджанское общество, их жизнь намного улучшится.

Разрешение Армении на деятельность пограничной миссии на собственной территории расценивается в статье как шаг, который идет вразрез с интересами России, которая неоднократно выступала против присутствия иностранных миссий в регионе, и отмечается, что этот шаг Еревана может усугубить его отношения с Россией.

Исходя из этого, в статье делается вывод, что Армении следует придерживаться Брюссельского формата, который является идеальной платформой, способной гарантировать успешный результат как для нее, так и Азербайджана.