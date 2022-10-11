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В парламенте Азербайджана утвержден в первом чтении новый законопроект о предпринимательстве

Политика Материалы 11 октября 2022 19:07 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана утвержден в первом чтении новый законопроект о предпринимательстве

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Принят в первом чтении новый законопроект о предпринимательстве.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству был вынесен на обсуждение законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства".

В соответствии с пунктом 10 части I статьи 94 Конституции Азербайджана он регулирует отношения в сфере развития микро -, малого и среднего предпринимательства, определяет формы государственной поддержки в этой сфере.

Законопроект состоит из 5 глав и 15 статей. Документом определяются условия оказания поддержки субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства, формы их поддержки, порядок ее оказания и оценки, ответственность за нарушение закона в этой сфере.

Законопроект был принят в первом чтении после обсуждения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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