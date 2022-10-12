Азербайджан и Кыргызстан перед лицом уникальной возможности диверсифицировать отношения

БАКУ /Trend/ - 11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.

В рамках визита с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкеке состоялось заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Азербайджан придает немаловажное значение развитию связей с тюркскими странами, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Будучи страной-основателем Организации тюркских государств, Азербайджан привержен интеграции стран тюркского мира, к числу которых относится и Кыргызстан.

Как сказал Trend экономист, советник премьер-министра Кыргызстана Кубат Рахимов, в условиях геополитической турбулентности возрастает роль таких структур, как Организация тюркских государств (ОТГ).

"Азербайджан играет очень важную, если не сказать ведущую роль в этой организации. Реальность и реалистичность проектов по ОТГ для Кыргызстана очень важна, так как Кыргызстан заинтересован в диверсификации экономики, внешнеторговых отношений", - подчеркнул Рахимов.

Торговля, которая идет по транспортным коридорам, становится очень важным фактором не только региональным, но и континентальным.

Рахимов отметил, что Транскаспийский коридор, который идет из портов Туркменистана и Казахстана в направлении Ирана и Азербайджана, становится очень важным. Особенно для Кыргызстана важен мост с выходом через Азербайджан и Грузию в акваторию Черного моря, обеспечение торговли с Турцией.

«Блокировка портов Черного моря из-за ситуации в Украине прямо влияет на транспорт и внешнюю торговлю, поэтому роль и значение Транскаспийского маршрута очень существенны для Кыргызстана как минимум в торговле с Турцией, так как Турция является значимым партнером Кыргызстана», - сказал он.

Касаясь вопроса укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном для совместного преодоления вызывов, вызванных текущей ситуацией в мире, Рахимов отметил, что сейчас есть уникальный шанс, когда Азербайджан и Кыргызстан могут диверсифицировать торговые и транзитные потоки.

«В условиях того, что Азербайджан планирует реализацию проекта Зангезурского коридора, Кыргызстан заинтересован и готов поддерживать реализацию данного проекта", - добавил он.

По мнению кыргызского политолога Марса Сарыева, данный визит станет знаменательным.

«Меняется геополитическая ситуация в обширном регионе, начиная от Азии до центральной Азии и укрепление экономических, политических и культурных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном актуально как никогда», - сказал Сарыев.

Он выразил мнение, что в первую очередь стороны будут рассматривать очень актуальные вопросы экономического плана.

«Считаю, что сейчас мы будем наблюдать исторический этап того, что можно шире назвать взаимоотношениями между Азербайджаном, Турцией и всей Центральной Азией. Мы надеемся, что этот визит откроет новую страницу», - сказал Сарыев.

Он отметил, что между странами есть взаимная заинтересованность.

«Это в первую очередь заинтересованность в развитии экономических связей, что уже повлечет за собой мультипликационный эффект», - подытожил Сарыев.

Таким образом, Азербайджан в очередной раз показывает приверженность укреплению отношений со странами-партнерами по тюркскому миру и вновь подчеркивает приоритеты развития внешнеполитического сотрудничества.