Кыргызско-азербайджанское сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства - Садыр Жапаров

БАКУ /Trend/ - Кыргызско-азербайджанское сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Trend, об этом сказал 11 октября Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в Бишкеке в ходе заседания первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.

"Мы придаем очень большое значение Вашему государственному визиту, поскольку он демонстрирует подлинные отношения стратегического партнерства между нашими братскими странами. Дружба наших народов основывается на долгосрочных доверительных и добрых отношениях, испытанных продолжительным временем и историей. В нынешнем году наши страны отметили 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве. Через три месяца у нас новый юбилей – 30-я годовщина установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с хорошими результатами. Наше сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства.

Отрадно, что динамично укрепляющиеся и расширяющиеся связи привели к активному взаимодействию между парламентами, правительствами и отраслевыми ведомствами наших стран. Ряд наших апрельских договоренностей получил практическую реализацию по линии совместной межправительственной комиссии, создан Деловой совет, совместно откроем школы имени Гейдара Алиева, Низами Гянджеви и Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Уверен, что Ваш визит и проведение заседания Межгосударственного совета придадут новый импульс двусторонним отношениям. Это будет наглядным показателем активного развития нашего сотрудничества в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особо хочу подчеркнуть, что Кыргызстан настроен на системное и долгосрочное сотрудничество с братским Азербайджаном и готов к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях", - отметил Жапаров.