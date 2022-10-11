МИД России прокомментировал решение о размещении миссии ЕС на территории Армении

БАКУ/Trend/ - Решение о размещении совместной миссии ЕС и Франции на территории Армении – очередная попытка ЕС вклиниться в урегулирование отношений Баку и Ереваном.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Формальное решение ЕС на этот счет пока не принято. Мы усматриваем в этом очередные попытки ЕС любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия нашей страны», - сказала она.

По словам Захаровой, единственным ключом к примирению Баку и Еревана, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе является полная реализация трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Поддерживаем регулярные контакты по этому вопросу с нашими азербайджанскими и армянскими коллегами. Рассчитываем воспользоваться и предстоящим мероприятием в рамках Совета министров иностранных дел СНГ в Астане», - добавила она.

Отметим, что вопрос размещении данной миссии нашло свое отражение в заявлении, принятом 7 октября по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, включающую Азербайджан, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого. После высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и внесет вклад в процесс делимитации границ.