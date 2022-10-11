Президент Ильхам Алиев: Мы определили уже культурную повестку и на следующий год, и на последующие годы

БАКУ /Trend/ - Мы определили уже культурную повестку и на следующий год, и на последующие годы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.

"Проведение Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане, Азербайджана в Кыргызстане позволит нашим зрителям, слушателям ознакомиться с богатой культурой наших стран, позволит еще больше, теснее иметь контакты на различных уровнях.

Мы cегодня в рамках встречи в узком составе также говорили о вопросах, связанных с образованием. Думаю, что в этой сфере тоже необходимо определить конкретную программу по обучению наших студентов в ведущих вузах наших стран и по установлению контактов между молодым поколением, потому что они должны в будущем так же, как и мы, быть привязаны к своим корням, традициям и привязаны к чувствам между нашими странами.

Хотел бы особо подчеркнуть важность на нынешнем этапе сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Как было отмечено, новые транспортные пути, которые уже существуют и которые планируются, позволят нам еще теснее, как говорится, сомкнуть наши коммуникации. В первую очередь речь идет о железной дороге, и мы поддерживаем решение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с выходом на Каспий. На нашей стороне Каспия вплоть до европейских потребителей существует уже разветвленная транспортная инфраструктура – и железнодорожная, и автодорожная, и воздушная, и с учетом потенциала нашего грузового воздушного транспорта. Сегодня не имея выхода к открытым морям, Азербайджан уже создал важную транспортную сеть. Конечно, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет частью Среднего коридора. То, что это происходит сейчас, конечно, тоже понятно. Но главное, чтобы все проекты, которые реализуются в вашем регионе и в регионе западного Каспия, были синхронизированы, с тем чтобы мы могли планировать и увеличение, и расширение наших портовых возможностей. Об этом уже было сказано, что мы планируем, причем намного раньше, чем планировали до того, расширить потенциал торгового порта Алят - с 15 до 25 миллионов тонн. В принципе, такие планы изначально существовали, но мы на это смотрели как на нечто отдаленное, на отдаленную перспективу. Но сегодня в некоторые дни в порту возникают даже и заторы. Потому что количество грузов стремительно растет. Здесь уже цифра была озвучена, 60 процентов роста за 9 месяцев – это существенный показатель в транспортировке грузов", - сказал глава государства.