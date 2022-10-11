Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном - Садыр Жапаров

БАКУ /Trend/ - Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение стратегического партнерства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая 11 октября с заявлением для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В духе стратегического партнерства мы провели содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими государствами, обменялись мнениями по вопросам международной и региональной тематики, представляющим взаимный интерес. Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости, доверия, которые характеризуют братские отношения между нашими государствами. Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение стратегического партнерства. С удовлетворением отмечаю, что запуск деятельности Межгосударственного совета и подписанные сегодня соглашения являются наглядным показателем активного развития нашего сотрудничества в политической и торгово-инвестиционной сферах. В культурно-гуманитарной сфере особо хотел бы выделить совместное открытие двух общеобразовательных школ - имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви, которые уже стали символом нерушимой дружбы между нашими братскими народами. В этом контексте хотел бы с особым удовлетворением подчеркнуть важное значение реализации этих знаковых проектов, способствующих углублению взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами. Отрадно то, что в указанных прекрасных школах будет получать образование наша молодежь – будущее Кыргызстана. Уверен, что наши юноши и девушки станут мостом дружбы и сотрудничества между братским Азербайджаном и Кыргызстаном", - отметил Жапаров.