Некоторые страны не оказывают должного содействия в экстрадиции наемников, воевавших в армянской армии - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что с экстрадицией в Азербайджан наемников, воевавших в рядах армянской армии, есть некоторые трудности, мы добьемся этого.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам в Гяндже Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«К сожалению, некоторые государства не оказывают в этом достаточного содействия. Но, как известно, после второй Карабахской войны мы привлекли к ответственности и преступников, совершивших геноцид в Ходжалы. Эти наемники также будут привлечены к ответственности. С другой стороны, мы используем материалы этих уголовных дел в Международном суде, международных инстанциях. Полученными доказательствами мы демонстрируем, что политика Армении как государства противоречит нормам международного права», - сказал Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)