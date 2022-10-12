Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией остается приоритетом для США - Госдеп

БАКУ /Trend/ - Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией остается приоритетом для США.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

«То, чего вы можете ожидать в предстоящие недели и месяцы, — это продолжение участия США на высшем уровне. Я говорю это после созыва Госсекретарем трехсторонней встречи министров Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в прошлом месяце. Это был первый раз, когда министры собрались вместе лично после сентябрьских событий», - сказал Прайс.

Он также отметил, что Филип Рикер, старший советник Госдепа по ситуации на Южном Кавказе, поддерживает контакты с отдельными лицами в обеих странах.

"Так что мы продолжим заниматься этим вопросом. Я не могу обещать конкретного результата, но могу обещать, что этот вопрос останется для нас приоритетом», - подытожил Прайс.