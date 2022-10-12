Обстрелян автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. В связи с произошедшим дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представлены записи с видеокамер. В связи с инцидентом 12 октября в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах США, которому были выражены серьезная обеспокоенность и недовольство в связи с произошедшим. Было доведено до внимания требование об обеспечении безопасности азербайджанского дипломатического представительства.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, вызывает серьезную обеспокоенность систематический характер в последнее время нападений на дипломатические представительства Азербайджана со стороны радикальных членов армянских общин за рубежом, в том числе нападений и актов вандализма, совершенных против посольств страны в Вашингтоне, Париже, Бейруте и других городах.

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