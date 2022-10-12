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Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)

Политика Материалы 12 октября 2022 13:04 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров принял участие в форуме на тему «Большой Каспийский регион – коридор для энергетических, логистических и торговых потоков между Азией и Европой».

Как передает в среду Trend, об этом в Twitter написал сам дипломат.

“Рад был принять участие в совместном форуме Торговой палаты в Цюрихе на тему «Большой Каспийский регион - коридор для энергетических, логистических и торговых потоков между Азией и Европой». Горд тем, что во всех презентациях Power Point Азербайджан является центром современной евразийской связности», - написал посол.

Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)
Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)
Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)
Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)
Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)
Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)
Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)
Посол Азербайджана в Швейцарии принял участие в форуме о транспортном потенциале Каспийского региона (ФОТО)
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