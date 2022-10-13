Хроника 44-дневной Отечественной войны: 13 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 13 октября 2020 года:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу Haber Türk.
- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
- ВС Армении подвергли обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, а также Агджабединского районов.
- минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении большого количества живой силы и техники ВС Армении по всему фронту.
- Армянские вооруженные силы продолжили подвергать артиллерийскому и ракетному обстрелу села Агдама.
- Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрела населенных пунктов со стороны ВС Армении с 27 сентября погибли 42 мирных жителя.
- министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись освобожденного от оккупации поселка Гадрут.