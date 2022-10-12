В Баку состоялось очередное заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

БАКУ /Trend/ - 12 октября в Баку прошло очередное заседание Комитета начальников штабов вооружённых сил государств-участников Содружества Независимых государств (СНГ), сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В работе заседания приняли участие начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Кыргызстана генерал-майор Эрлис Тердикбаев, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков и военный атташе Таджикистана в Российской Федерации полковник Рустам Джумаев.

На заседании со вступительной речью выступил начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев.

В ходе мероприятия были обсуждены достигнутые в нынешнем году результаты военного сотрудничества, перспективы развития на предстоящий год, вопросы обеспечения мира и безопасности, другие темы, представляющие взаимный интерес.

В заключение были подписаны итоговые протоколы, принято решение о проведении в 2023 году очередного заседания Комитета начальников штабов вооружённых сил государств-участников СНГ в Российской Федерации.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник К.Велиев выступил на заседании с заключительной речью.