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Армянские ВС обстреляли инженерную технику Азербайджана

Политика Материалы 12 октября 2022 15:29 (UTC +04:00)
Армянские ВС обстреляли инженерную технику Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - 12 октября в 12:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра инженерную технику, задействованную в строительных работах с целью восстановления инфраструктуры в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии на указанном направлении приняли ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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