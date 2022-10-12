Национальная превентивная группа омбудсмена Азербайджана посетила армянских военнопленных (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы омбудсмена без предварительного уведомления побывали в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы.

Об этом сообщили Trend в среду в аппарате омбудсмена Азербайджана.

Согласно информации, целью посещения, организованного в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания и Конституционным законом "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", было изучение условий содержания и обращения в учреждении, состояния обеспечения прав содержащихся лиц.

В ходе посещения, в котором также участвовали врачи и психологи НПГ, были приняты и военнослужащие Армении, попавшие в плен после 12 сентября текущего года. В ходе конфиденциальных бесед было установлено, что для каждого задержанного обеспечиваются медицинское обслуживание, переписка, возможности доступа к информации (телевидение, издания). Принятые лица не выразили недовольства условиями содержания и обращения.

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