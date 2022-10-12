Национальная превентивная группа омбудсмена Азербайджана посетила армянских военнопленных (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы омбудсмена без предварительного уведомления посетили Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы.

Об этом сообщили Trend в среду в аппарате омбудсмена Азербайджана.

Согласно информации, целью посещения, организованного в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания и Конституционным законом "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", было изучение условий содержания и обращения в учреждении, состояния обеспечения прав содержащихся лиц.

В ходе посещения, в котором также участвовали врачи и психологи НПГ, были приняты и военнослужащие Армении, попавшие в плен после 12 сентября текущего года. В ходе конфиденциальных бесед было установлено, что для каждого задержанного обеспечиваются медицинское обслуживание, переписка, возможности доступа к информации (телевидение, издания). Принятые лица не выразили недовольства условиями содержания и обращения.

Следует отметить, что пресс-секретарь Следственного комитета Армении Вардан Тадевосян в интервью прессе 5 октября 2022 года сказал, что переданные армянской стороне Азербайджаном армянские военнослужащие не подвергались пыткам и жестокому обращению. Это еще раз подтверждает, что азербайджанское государство, в отличие от Армении, уважительно относится к эффективному обеспечению прав задержанных и соблюдает нормы международного права.

И в первой, и во второй Карабахских войнах азербайджанская сторона также придерживалась норм международного права. В отличие от подхода азербайджанской стороны, Арменией не было предпринято аналогичных шагов. Кроме того, были грубо нарушены права двух наших соотечественников, которые более шести лет находились в заложниках в Армении, в числе прочего было ограничено их право общения с членами семей. В то время как в ходе посещений в рамках деятельности Национального превентивного механизма омбудсмена Азербайджана армянским пленным была предоставлена возможность поддерживать связь с членами своих семей.

Напомним, что, несмотря на неоднократные обращения по поводу судьбы 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, среди которых были женщины и дети, армянская сторона, нарушая требования международного гуманитарного права, по-прежнему уклоняется от предоставления информации о них.

(Перевод: Фидан Мустафаева)