Есть "намётки" по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы - Лавров

БАКУ/Trend/ - Для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть "намётки" по вопросам делимитации границ.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Он отметил, что полная нормализация отношений между близкими соседями и друзьями РФ полностью отвечает интересам страны.

"Мы готовы вносить свой вклад в этот процесс", - добавил российский министр.