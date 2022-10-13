Создан Секретариат Государственной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о мерах по обеспечению деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин, согласно постановлению, в целях организации текущей деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения создается Секретариат Комиссии.

Секретариат Комиссии создается в аппарате Кабинета министров Азербайджанской Республики на правах отдела и состоит из 5 штатных единиц.

Секретариат:

- подготавливает и организует обсуждение плана деятельности Комиссии, экспертной группы и рабочей группы, проекты вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, экспертной группы и рабочей группы, а также проекты правовых актов с участием членов экспертной группы или рабочей группы; выносит вопросы, отнесенные к полномочиям Комиссии, на рассмотрение заседаний Комиссии, экспертной группы или рабочей группы;

- получает информацию, мнения и предложения по рассматриваемым на заседаниях вопросам от соответствующих государственных органов (учреждений), предприятий и организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой формы;

- организует и координирует деятельность Комиссии, экспертной группы и рабочей группы, ведет делопроизводство Комиссии, оформляет протоколы заседаний и представляет проекты итоговых документов заседаний председателю Комиссии;

- принимает необходимые меры в связи с реализацией решений, принятых Комиссией, осуществляет мониторинг мероприятий, которые должны быть осуществлены Комиссией, готовит отчеты о результатах для представления в соответствующем порядке;

- обеспечивает распространение информации по рассмотренным вопросам и решениям, принятым на заседаниях Комиссии, в средствах массовой информации по согласованию с председателем Комиссии;

- выполняет иные задачи, связанные с осуществлением деятельности Комиссии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)