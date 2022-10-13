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Подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в кяльбаджарском направлении

Политика Материалы 13 октября 2022 18:47 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в кяльбаджарском направлении

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БАКУ /Trend/ - 13 октября с 15:15 до 15:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Истису Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Алибайрамлы и Истису Кяльбаджарского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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