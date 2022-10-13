Азербайджан играет очень большую роль не только в своем регионе, но в гораздо более широком географическом масштабе - Касым-Жомарт Токаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет очень большую роль не только в своем регионе, но в гораздо более широком географическом масштабе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече 13 октября с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане.

«Я думаю, что у нас очень много общего, стремление развивать сотрудничество в самых разных сферах. Об этом мы подробно в Баку говорили.

Сейчас в повестке дня стоит вопрос развития так называемого Среднего коридора. Вчера у меня были переговоры с Президентом Турции. Он тоже буквально несколько раз сослался на встречу руководителей соответствующих ведомств, которая прошла в Баку. Естественно, они нацелены на то, чтобы продолжать этот формат работы. С нашей стороны, конечно же, каких-либо проблем не будет, напротив, мы тоже заинтересованы. Я в своих публичных выступлениях постоянно говорил о Транскаспийском маршруте, так называемом Среднем коридоре.

У нас традиционные связи в разных областях, в том числе в гуманитарной сфере, и это все будет иметь продолжение. Мы говорили о том, что улицу имени выдающегося азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева нужно перенести в другое место в нашей столице, в более как бы видное место. И такое место было найдено. Я его одобрил. Так что это вопрос времени»,- сказал Токаев.