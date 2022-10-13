Президент Ильхам Алиев: Проекты, намеченные Азербайджаном и Россией, позволят еще больше нарастить взаимную торговлю

БАКУ /Trend/ - Те проекты, которые сейчас мы наметили и согласовали на предыдущих встречах, позволят нам еще больше нарастить взаимную торговлю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным 13 октября в Астане.

«Мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами. Они вышли, я думаю, на самый высокий уровень - на уровень союзнического взаимодействия, и по многим вопросам мы очень активно продвигаемся.

Вы отметили, и хочу подтвердить: по торгово-экономическим связям рост товарооборота есть. Те проекты, которые сейчас мы наметили и согласовали на предыдущих встречах, позволят нам ещё больше нарастить взаимную торговлю.

Также вопросы, связанные с транспортом, энергетикой, связанные с сотрудничеством в гуманитарной сфере, – по всем направлениям мы видим позитивную динамику.

И конечно, на каждой встрече мы не обходим стороной вопросы нашего региона, вопросы безопасности, достижения мира в регионе. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и со своей стороны, считаем, предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы этот мир был наконец достигнут»,- сказал глава государства.