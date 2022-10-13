В Астане состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Владимиром Путиным (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 13 октября в Астане состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает Trend, приветствуя главу нашего государства, Президент Владимир Путин сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович, очень рад возможности встретиться с Вами – теперь на полях сегодняшнего мероприятия. Мы регулярно с Вами встречаемся, и всегда есть о чем поговорить, потому что достаточно большой объем взаимодействия по очень разным направлениям.

Россия остаётся одним из ведущих торгово-экономических партнеров, и товарооборот растёт: в прошлом году вырос где-то, по-моему, на 14 процентов, в этом году за первые семь месяцев – ещё семь с лишним процентов. 4,5 миллиарда долларов инвестиций в азербайджанскую экономику вложили наши экономические операторы.

Регулярно встречаются сопредседатели межправкомиссии, работа идёт по предложенному Вами плану, который рассчитан до, по-моему, 2024 года включительно, по ряду перспективных интересных проектов, которые были Вами предложены.

Естественно, мы всегда в поле зрения держим и вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, и этим случаем воспользуемся, чтобы по всем этим вопросам переговорить ещё раз и сверить часы.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Очень рад Вас видеть снова, Владимир Владимирович.

Вы совершенно правы, мы встречаемся регулярно: буквально недавно в Петербурге, до этого, в прошлом месяце, в Самарканде. Настолько динамично развиваются наши отношения, что есть всегда необходимость, как Вы сказали, сверить часы по многим вопросам.

Мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами. Они вышли, я думаю, на самый высокий уровень - на уровень союзнического взаимодействия, и по многим вопросам мы очень активно продвигаемся.

Вы отметили, и хочу подтвердить: по торгово-экономическим связям рост товарооборота есть. Те проекты, которые сейчас мы наметили и согласовали на предыдущих встречах, позволят нам ещё больше нарастить взаимную торговлю.

Также вопросы, связанные с транспортом, энергетикой, связанные с сотрудничеством в гуманитарной сфере, – по всем направлениям мы видим позитивную динамику.

И конечно, на каждой встрече мы не обходим стороной вопросы нашего региона, вопросы безопасности, достижения мира в регионе. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и со своей стороны, считаем, предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы этот мир был наконец достигнут.

Так что еще раз благодарю за эту возможность повидаться. Уверен, что эта встреча тоже будет очень результативной. Спасибо.

Президент Владимир Путин: Спасибо.