Замглавы МИД Азербайджана посетил с рабочим визитом Катар

БАКУ /Trend/ - 12-13 октября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев посетил с рабочим визитом Катар.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе визита состоялся третий раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара. На консультациях катарскую сторону представлял государственный министр иностранных дел Солтан бин Саад Аль-Мурейхи.

На встрече были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, а также пути развития двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Азербайджанская сторона предоставила информацию о постконфликтной ситуации в регионе, а также о восстановительных, строительных и реинтеграционных работах на освобожденных территориях.

В рамках визита Фариз Рзаев также посетил катарский телеканал «Аль-Джазира».

Кроме того, замминистра провел встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом университетов Хамад Бин Халифа и Джорджтаун в Катаре.