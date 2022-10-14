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Подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в кяльбаджарском направлении (Дополнено)

Политика Материалы 14 октября 2022 09:15 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 14 октября с 00:40 до 01:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Алибайрамлы Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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