БАКУ/Trend/ - Азербайджан, как и Казахстан, вносит большой вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе. Мы это видели на Прикаспийских саммитах, встречах Организации тюркских государств. Азербайджан всегда стремится оказать влияние на укрепление стабильности и безопасности. Потому что, когда нет стабильности и безопасности в регионе, всегда есть вероятность вспышки кого-то конфликта. Поэтому, как говорится, в крепком регионе всегда крепкая безопасность. Это дополнительная гарантия того, что страна не столкнется с территориальной проблемой. В таком регионе очень сложно усиливаться каким-то сепаратистским настроениям.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал казахстанский политолог Замир Каражанов, говоря о роли Азербайджана в региональной безопасности в контексте участия Президента Ильхама Алиева в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоялся в Астане.

Эксперт считает, что процесс возвращения оккупированных азербайджанских территорий затянулся потому, что Азербайджан потерял часть своих территорий в момент развала СССР. «Азербайджан все это время пытался урегулировать конфликт дипломатическим путем. Но в итоге пришлось решить эту проблему военным путем. В замороженных конфликтах всегда есть опасность их перехода в активную фазу. В данном случае ничего удивительного не произошло.

Что касается нынешней ситуации, Азербайджан призывает Армению к заключению мирного соглашения. По многим параметрам данное требование законно. Карабах был признан оккупированной территорией. Никто не признавал квазигосударство «Нагорный Карабах», не оспаривал права Азербайджана на свои территории. Конечно же, сейчас задача состоит в том, чтобы заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Этот документ необходим всему региону, потому что, только заключив мирное соглашение, можно говорить о том, что на Кавказ пришли гарантии стабильности и безопасности. До заключения мирного соглашения все будет оставаться в подвешенном состоянии. Только с его подписанием начнется процесс делимитации и демаркации государственной границы. После этого жизнь, отношения между странами в регионе начнут нормализовываться. А это предполагает, что страны будут заключать торговые соглашения, наращивать экономические связи. В таком случае все выиграют.

Азербайджан вносит свой вклад в укрепление региональной безопасности, потому что видит в этом гарантию собственной безопасности и неповторения той истории, которая, надеюсь, осталась в прошлом», - отметил эксперт.

Говоря о взаимоотношениях между Казахстаном и Азербайджаном, З.Каражанов сказал: «В плане политического сотрудничества между нашими странами никаких проблем нет. У нас всегда было взаимное понимание, взаимная поддержка. В рамках Организации тюркских государств делается акцент на укреплении доверия между странами, подписано большое количество документов политического характера о том, что мы являемся братскими народами, мы должны друг друга поддерживать в это достаточно непростое время; были заявления по поводу сохранения территориальной целостности, уважения суверенитета».

Замир Каражанов назвал Казахстан и Азербайджан крупными экономиками в своих регионах. «Но при этом товарооборот между нашими странами не отвечает возможностям и потенциалу экономик обеих стран. Насколько я помню, у нас все никак не получается преодолеть отметку во взаимной торговле в 500 миллионов долларов. Проблема во многом связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке. Как цены на нефть начинают расти, у нас появляется возможность для наращивания торговли, но как только они падают, торговля начинает сокращаться. Большое влияние на экономику оказывает энергетический сектор, добыча нефти и газа. Именно это обстоятельство сдерживает товарооборот. Потому что мы являемся крупным поставщиками нефти и газа. Но дело в том, что нам самим нефть и газ не нужны, это нужно нашим дальним партнерам, по большей части европейским странам.

Время, когда мы поддерживали производителей где-то в Европе, где-то в дальних странах, должно завершиться. Сейчас надо поддерживать местных производителей и создавать условия для того, чтобы они развивались, условия для взаимных инвестиций. За счет вот этого аспекта можно поменять ситуацию в сфере товарооборота. Сейчас стоит задача преодолеть отметку в 1 миллиард долларов. Это высшая планка. Возможности такие у нас есть – наращивать товарооборот. Скажем, в области сельского хозяйства, в обеспечении продовольственной безопасности», - считает политолог.