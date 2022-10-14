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Путин пригласил Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию

Политика Материалы 14 октября 2022 11:43 (UTC +04:00)
Путин пригласил Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию

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БАКУ /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию, передает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС.

Путин напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Я с удовольствием приглашаю Президента Азербайджана и премьер-министра Армении, нужно согласовать дату и встретиться в России в любом месте в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве", - сказал он.

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