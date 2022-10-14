В Астане состоялась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 октября 2022 года в Астане состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов напомнил, что последняя встреча в таком формате была проведена в Душанбе в мае этого года, и отметил, что текущая встреча предоставляет хорошую возможность для обсуждения развития. В частности, он отметил, что 2 октября в Женеве состоялась двусторонняя встреча, на которой Азербайджан представил Армении основные элементы мирного договора, в связи с чем ожидается ответ со стороны Армении. Было подчеркнуто, что базовые принципы мирного договора были представлены Азербайджаном еще в феврале этого года, а также то, Азербайджан и Армения по итогам четырехсторонней встречи в Праге договорились о взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, что воспринимается как прогресс в подписании договора, учитывая, что это является основой мирного договора.

На встрече также состоялся обмен мнениями по различным направлениям нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Джейхун Байрамов подчеркнул, что важно начать практическую работу на основе прогресса, достигнутого в ходе переговоров в трехсторонней рабочей группе по открытию коммуникаций. Было отмечено, что комиссии по делимитации уже созданы, на данный момент проведены две встречи, и в ближайшее время планируется проведение третьей встречи. Также было подчеркнуто, что Азербайджан выступает за проведение работы в этом процессе по конкретным направлениям.

Глава МИД Азербайджана также привлек внимание к важности всесторонней реализации трехсторонних заявлений. В связи с этим была подчеркнута необходимость реализации Арменией невыполненных положений заявлений, а также то, что установка Арменией мин на территории Азербайджана и непредоставление ею в полном объеме карт минных полей является серьезной проблемой.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим гуманитарным вопросам, способствующим процессу нормализации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)