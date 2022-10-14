Договоренность Азербайджана и Армении о признании территориальной целостности друг друга воспринимается как продвижение по подписанию мирного договора - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Договоренность Азербайджана и Армении о признании территориальной целостности друг друга воспринимается как продвижение по подписанию мирного договора.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Астане.

Джейхун Байрамов напомнил, что последняя встреча в таком формате была проведена в Душанбе в мае этого года, и отметил, что текущая встреча предоставляет хорошую возможность для обсуждения развития. В частности, он отметил, что 2 октября в Женеве состоялась двусторонняя встреча, на которой Азербайджан представил Армении основные элементы мирного договора, в связи с чем ожидается ответ со стороны Армении. Было подчеркнуто, что базовые принципы мирного договора были представлены Азербайджаном еще в феврале этого года, а также то, Азербайджан и Армения по итогам четырехсторонней встречи в Праге договорились о взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, что воспринимается как прогресс в подписании договора, учитывая, что это является основой мирного договора.

(Перевод: Фидан Мустафаева)